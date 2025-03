Fogolari (Asus): L’impatto significativo della pandemia sul mercato dei laptop

C’è una crescente aspettativa riguardo all’intelligenza artificiale, con il 74% delle aziende convinte che queste tecnologie possano aumentare efficienza e produttività. Tuttavia, attualmente solo il 24% delle aziende ha già avviato l’implementazione di applicativi basati su AI. Questa situazione indica un significativo potenziale non ancora sfruttato nel contesto aziendale. Le aspettative positive verso l’AI suggeriscono una fiducia nella sua capacità di trasformare processi e operazioni. Nonostante i progressi, la lenta adozione delle tecnologie AI evidenzia un gap tra le aspettative e la realtà attuale. Lavinia Fogolari, Marketing Manager di Asus Italia, ha sottolineato questi aspetti, evidenziando la necessità di maggiore investimento e comprensione da parte delle imprese. Questo scenario porta a riflessioni su come le aziende possano prepararsi per integrare l’intelligenza artificiale nelle loro strategie operative, per sfruttare al meglio i vantaggi che queste tecnologie possono offrire. Mintendo chiaro che l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta non solo un’opportunità, ma anche una sfida per le imprese che desiderano rimanere competitive nel mercato attuale.