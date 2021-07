Stamani Fabio Fognini si è reso protagonista dell’ennesimo episodio spiacevole. Durante la partita contro il russo Daniil Medvedev ha urlato dei termini omofobi. Prima della fine del terzo set (che gli ha fatto perdere il match), il campione italiano ha iniziato ad insultare sé stesso al grido di: “Sei un fr**io, sei proprio un fr***o”. Giustamente sui social è scoppiata una polemica che ha travolto Fognini, che già in passato aveva usato parole molto colorite per avversari e arbitri. Poco fa Fabio si è scusato su Instagram ed ha spiegato che quell’orrendo sfogo era dovuto al caldo che gli ha dato alla testa.

“Il caldo dà alla testa! Nel match di oggi ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità LGBT e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita. Ora vado in branda perché a Tokyo è notte, vi abbraccio”.