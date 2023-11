Fognini contro Humbert, oggi semifinale Atp Metz: come vederla in tv e streaming

Fabio Fognini in semifinale al torneo Atp di Metz. Il ligure, 36 anni, domina nei quarti il derby con Lorenzo Sonego (6-1, 6-2 in 1h16′) e oggi torna in campo contro il francese Hugo Humbert per il match – in diretta tv e streaming – che vale un posto in finale. Fognini, numero 130 del ranking Atp, sfida il transalpino, numero 23 della classifica. Sulla carta, per il tennista di Arma di Taggia poche chance contro Humbert. Fognini, però, sta giocando il miglior tennis della stagione. A Metz, sul cemento indoor, ha dimostrato anche una condizione fisica al top. Al primo turno ha battuto il brasiliano Thiago Seyboth Wild iin 2 set decisi al tie-break.

Al secondo round altra prova di forza contro il kazako Alex Bublik, numero 5 del tabellone, sconfitto in rimonta in 3 set con altri 2 tie-break vinti. Nei quarti, Sonego è stato demolito. Ora, il faccia a faccia con Humbert. Il 25enne francese si è aggiudicato l’unico confronto diretto, giocato nel 2020 sulla terra rossa del Foro Italico. Le prestazioni di Fognini assumono un valore speciale anche in ottica Coppa Davis: a 2 settimane dalla sfida con l’Olanda, in calendario il 23 novembre, il nome del ligure può scalare posizioni nell’agenda del capitano Filippo Volandri. Jannik Sinner è il numero 1 indiscusso e si prepara a scendere in campo nelle Atp Finals. Matteo Berrettini ha chiuso la sua stagione, Lorenzo Musetti non appare in un momento particolarmente brillante. La convocazione di Fognini, appena visto contro Sonego, non appare un’utopia.

Fognini-Humbert in tv e streaming

Il match tra Fognini e Humbert, che non inizierà prima delle 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Supertennis. In streaming l’incontro sarà visibile su Now Tv, Sky Go e Tennis TV.