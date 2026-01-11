Foglio Matrimoniale 160x200cm, Microfibre, Nero

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €11.99

⭐ Valutazione: / 5

Amazon Basics Double Fitted Sheet, 160 x 200 x 30 cm, 100% Microfibre, 30 cm Height, Black

Scopri la Qualità di Amazon Basics

Siamo felici di presentarti la nostra collezione di lenzuola, progettate per offrirti il massimo comfort e praticità. La nostra lenzuola a due piazze, misura 160 x 200 x 30 cm, è realizzata con microfibra al 100%, un materiale noto per la sua eccezionale morbidezza e durata.

Caratteristiche Principali

Morbidezza e traspirabilità : la nostra lenzuola è fatta di microfibra al 100% (85 g/m²) per garantire una sensazione di morbidezza e freschezza durante il sonno.

: la nostra lenzuola è fatta di microfibra al 100% (85 g/m²) per garantire una sensazione di morbidezza e freschezza durante il sonno. Facile da curare : può essere lavata in lavatrice a 40°C e asciugata a bassa temperatura, senza bisogno di stirare.

: può essere lavata in lavatrice a 40°C e asciugata a bassa temperatura, senza bisogno di stirare. Design versatili: puoi abbinarla con altri prodotti della linea Amazon Basics per creare un look coordinato e senza tempo.

Vantaggi Pratici

**Facile da mantenere**: lavabile in lavatrice e asciugatrice, riducendo lo sforzo nella cura della biancheria.

**Transpirante e morbida**: ideale per tutte le stagioni, garantendo un sonno confortevole in ogni momento dell’anno.

Scegli la Tua Lenzuola Preferita

Disponibile in diverse colorazioni, la nostra lenzuola a due piazze è pronta per arricchire la tua camera da letto con stile e comfort. Non aspettare, scegli la tua lenzuola Amazon Basics oggi stesso e scopri una nuova dimensione di comfort e praticità!