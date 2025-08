Foggia ultima in Italia per consumi pro-capite nel 2023

Analizzando i consumi pro-capite in Italia, la provincia di Foggia si colloca all’ultimo posto con una spesa media di 13.697 euro nel 2023. Questo dato emerge da uno studio del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, che ha valutato le spese delle famiglie a livello provinciale, evidenziando una situazione influenzata da povertà e inflazione.

Al contrario, Milano guida la classifica con una spesa pro-capite di 30.993 euro, seguita da Bolzano con 29.146 euro e Monza e della Brianza, a 26.714 euro. Milano rappresenta anche l’8,3% della spesa complessiva degli italiani, mentre Roma si distingue nel settore alimentare, assorbendo il 7,8% degli acquisti.

Lo studio indica che quasi un terzo dei consumi nazionali si concentra nel Nord Ovest, con la Lombardia che da sola contribuisce al 20% della spesa familiare. Tuttavia, il Mezzogiorno ha registrato un aumento dei consumi ben superiore alla media nazionale, con una crescita del 15,7% dal 2019 al 2023, rispetto al 13,7% dell’intero Paese. Nonostante ciò, per quanto riguarda i generi alimentari, il Sud emerge con il 33,2% del valore totale degli acquisti alimentari italiani.

In termini di posizioni in classifica, Cagliari è la prima provincia meridionale, al 23° posto, con una spesa di 22.225 euro, mentre la media del Sud è pari a 16.244 euro, risultando inferiore del 20,8% rispetto alla media nazionale di 20.510 euro. Le ultime venti posizioni per consumi pro-capite appartengono tutte a province del Sud, tranne per Rieti e Frosinone.