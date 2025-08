Foggia lancia campagna contro fake news e polemiche politiche

La campagna ‘Il mio sito è sicuro’ lanciata dal Comune di Foggia ha suscitato vivaci dibattiti tra i cittadini e i rappresentanti politici. Ideata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, l’iniziativa mira a fornire ai foggiani accesso a informazioni ufficiali verificate sul sito istituzionale, sostenendo così la partecipazione consapevole della comunità.

Secondo la sindaca, ciò risponde alla necessità di contrastare la diffusione delle fake news e garantire un canale diretto e affidabile per gli aggiornamenti sull’amministrazione comunale. La campagna, attivata il 28 luglio, si prolungherà fino a settembre ed è presentata come un modo per costruire fiducia con i cittadini attraverso informazioni chiare e trasparenti.

Tuttavia, il progetto ha scatenato critiche. Il consigliere Angiola accusa l’amministrazione di voler delegittimare le voci critiche, proponendo una comunicazione istituzionale che di fatto potrebbe trasformarsi in propaganda. Riguardo alla campagna, afferma che essa rappresenta una chiusura al confronto pubblico e una presunzione di controllare l’informazione.

Anche Fratelli d’Italia e la Lega hanno espresso forti riserve. Il primo partito rileva un tentativo di limitare la libertà di informazione, denunciando la pericolosa deriva autoritaria della sindaca. La Lega, da parte sua, mette in guardia contro una narrazione unilaterale, sostenendo che l’informazione pubblica debba includere anche voci critiche e scomode, piuttosto che filtrare le comunicazioni.

Le posizioni di critica si allineano su un punto: la necessità di mantenere un pluralismo informativo e di evitare strade che possano portare a una restrizione della libertà di espressione.