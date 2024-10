Foggia in Lutto: Funerali dei Giovani Tifosi nell’Affollato Stadio Zaccheria

Uno stadio Pino Zaccheria di Foggia è diventato il luogo di un commovente addio per tre giovani tifosi tragicamente scomparsi in un incidente stradale. Circa 10.000 persone hanno partecipato al funerale di Samuel Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17) e Gaetano Gentile (21), che hanno perso la vita il 13 ottobre mentre tornavano a casa dopo aver assistito a una partita della loro squadra del cuore. La cerimonia è stata officiata dall’arcivescovo monsignor Giorgio Ferretti, accompagnata dall’inno del Calcio Foggia 1920 e da applausi. Le bare, adornate da maglie e sciarpe della squadra, sono state un simbolo della solidarietà dell’intera comunità calcistica.

In segno di rispetto, la città ha proclamato lutto cittadino e le strade vicine allo stadio sono state chiuse al traffico. Durante il funerale, il palazzetto Preziuso ha ospitato la camera ardente. Tra le autorità presenti, il ministro dello sport Andrea Abodi ha sottolineato l’importanza della community e dei sentimenti che uniscono le persone, esprimendo che occasioni come queste evidenziano un’umanità spesso trascurata. Ha esortato a riconoscere il valore delle tifoserie, descrivendo gli ultras come una risorsa fondamentale per il calcio.

Anche il presidente del Calcio Foggia 1920, Nicola Canonico, ha parlato del tragico evento, esprimendo il dolore condiviso di fronte a una perdita così grande. Ha descritto i tre giovani come appassionati di calcio, amici e portatori di valori di unione e solidarietà. Sottolineando che i loro nomi non sarebbero stati dimenticati, ha invitato la comunità a rimanere unita, valorizzando l’importanza della famiglia allargata rappresentata dai tifosi.

Canonico ha aggiunto che il calcio deve andare oltre le rivalità, creando legami forti e duraturi, e che la presenza di così tante persone al funerale dimostra come il mondo del calcio possa unirsi come una grande famiglia. L’evento ha rappresentato non solo un momento di commemorazione, ma anche una riflessione profonda sull’unione che il pallone sa creare, anche nei momenti più dolorosi.