“Oggi si celebra un rito importante, voler mantenere il ricordo e la testimonianza di un impegno di tutti i giorni fatto da tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine”. Lo ha detto a Foggia il capo della Polizia, Lamberto Giannini, che ha partecipato all’inaugurazione di una stele dedicata ai caduti della Polizia di Stato e all’intitolazione del piazzale della questura agli agenti deceduti in servizio. “I caduti – ha aggiunto – sono la carne viva della Polizia. Ci danno la forza di proseguire il nostro lavoro. Siamo tutti servitori dello Stato pronti al sacrificio”.

Sul caso della vicequestore no vax il capo dellaPolizia ha detto: “Io ho avuto notizia subito dopo l’accaduto e, da subito abbiamo iniziato il vaglio del comportamento che sarà valutato nelle sedi competenti”. Nunzia Alessandra Schilirò si è espressa contro il Green pass in una manifestazione a Roma. “In giornate come quella di domenica 26 settembre – ha aggiunto Giannini – mi piace ricordare i tanti appartenenti alla Polizia di Stato che lavoravano, che gestivano complesse situazioni di ordine pubblico e sono rimasti feriti. Mi piace parlare dei colleghi che a Cagliari hanno sventato un attentato incendiario contro una persona. Abbiamo un collega rimasto gravemente ustionato. Quella è la polizia che sono orgoglioso di dirigere. Tutto il resto – conclude – se ne parlerà nelle sedi competenti”.

A Foggia il capo della Polizia ha presenziato anche all’intitolazione della nuova sala crisi multimediale destinata alla gestione di situazioni emergenziali e di rilievo, alla memoria delle guardie di pubblica sicurezza Nicola Fumarulo e Antonio Gentile, morti nel 1956 nell’adempimento del proprio dovere.