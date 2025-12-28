Foggia chiude il girone di andata in Serie C

Il Foggia ha chiuso il girone di andata al quartultimo posto con 18 punti, a parità con il Siracusa e la Cavese. La squadra ha totalizzato 12 punti in casa e 6 in trasferta, segnando 15 reti, che posizionano l’attacco del Foggia al penultimo posto, superando solo il Latina, fermo a quota 12. La porta del Foggia è stata violata ben 31 volte.

La squadra ha vinto 4 partite, 3 in casa contro Sorrento, Cosenza e Monopoli, e 1 fuori casa a Casarano. Ha pareggiato 6 gare, 3 in trasferta con Cerignola, Atalanta under 23 e Siracusa, e altrettante in casa con Latina, Casertana e Cavese. Le sconfitte sono state 9, di cui 6 fuori casa contro Catania, Giugliano, Picerno, Potenza, Trapani e Salernitana, e 3 in casa con Crotone, Team Altamura e Benevento.

Con l’arrivo di Barillari in panchina, subentrato a Delio Rossi alla 13° giornata, il Foggia ha ottenuto in sette gare 8 punti, mostrando segni di miglioramento fisico e tattico. La squadra ha schierato 27 giocatori, con ben 16 nati dal 2000 in poi, e un’età media di 22,75 anni. Tra i giocatori più giovani ci sono il portabandiera Gianmarco Castorri, nato nel 2008, e Giovanni Castaldi, nato nel 2007. Inoltre, la squadra include un campione del mondo under 19, il marocchino Naim Byar, classe 2005, e due giovanissimi e talentuosi foggiani, Orazio Pazienza e Gerado Agnelli. Il Foggia chiude il girone di andata con gli stessi 18 punti della passata stagione.