Queen Elizabeth, per tutti Regina, è radiosa nel suo abito da sposa. Lo ha scelto in avorio che metteva in risalto la sue pelle d’ebano. Regina ha finalmente coronato il suo sogno d’amore. Sabato 22 maggio, si è unita in matrimonio con il suo amato Daniel, un ragazzo nigeriano come lei, conosciuto sul lavoro.

La storia di Regina è una fra le pagine più belle di integrazione sociale mai scritta prima. È arrivata in Italia a 13 anni e oggi di anni ne ha 36. Era sola senza i genitori, rimasti nel loro piccolo villaggio in Nigeria. Nel tempo è cresciuta, è divenuta mediatrice culturale dell’organizzazione umanitaria Intersos.

Daniel e Regina durante la ceklebrazione del matrimonio

“Mio marito è bellissimo – ha raccontato Regina, prima di raggiungerlo l’altare – L’ho conosciuto un anno fa ed è stato un vero colpo di fulmine. E’ un dono che mi ha fatto il Signore”. Ad accompagnarla tra le braccia del suo sposo c’era l’ispettore della polizia, in servizio alla squadra mobile di Foggia, Antonio D’Amore.

“Figlia mia andiamo” – ha esclamato il poliziotto mentre attraversava la navata della Chiesa di Gesù e Maria – “Ho incontrato Regina 23 anni fa, durante una indagine. Lei era stata vittima di un terribile reato – ricorda D’Amore. Motivo per cui era stata accolta in un istituto protetto per minori. Era triste e silenziosa. Queste furono le prime cose che mi colpirono di lei”. Nel corso dei mesi l’ispettore D’Amore è riuscito ad abbattere quel muro di diffidenza eretto da Regina. “Queen è entrata lentamente a far parte della nostra famiglia. Ha trascorso molti natali in nostra compagnia e ora per me, per mia moglie e per le mie figlie, è una di noi”.

Ad aprire il corteo nuziale, indossando splendidi abiti in chiffon c’erano proprio le due sorelle italiane. “Sono fortunata, sono circondata da tanto amore” – confida Regina. Di poche parole ma emozionantissimo il suo amato Daniel. Parla poco italiano. Tra i banchi della chiesa c’erano due libretti della messa: uno in italiano, l’altro in inglese. Per il resto era un tripudio di vestiti dai colori sgargianti e vivaci indossati dagli invitati africani. Qualche anno fa Regina è riuscita a tornare nel suo villaggio e a rivedere i genitori grazie all’aiuto di una comunità di suore di Roma in Nigeria e del suo papà italiano.

Una delle suore ha donato a Regina e Daniel le fedi per il loro matrimonio. “E’ un momento meraviglioso quello che sto vivendo, mi sembra di vivere un sogno”.