Focolaio di West Nile in Campania: nuovi casi allerta sanitaria

Un nuovo focolaio di West Nile Virus è emerso in Campania, precisamente a Baia Domizia, dopo il decesso di una donna di 82 anni nella provincia di Latina. Le autorità locali hanno registrato nove nuovi ricoveri in Campania, insieme a due ulteriori casi nel Lazio.

Secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, il numero dei contagi in Italia è raddoppiato, passando da dieci a ventuno in pochi giorni. Tra i casi ricoverati in Campania, otto sono riconducibili al virus della Febbre del Nilo, quattro dei quali sono stati giudicati gravi e necessitano di cure in terapia intensiva presso gli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli. Un altro caso è stato segnalato all’ospedale Cardarelli, riguardante un paziente considerato fragile ma al momento asintomatico.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato di essere al lavoro per monitorare la situazione e ha rassicurato la popolazione, sottolineando che al momento non ci sono motivi di particolare allerta.

Il West Nile virus, trasmesso principalmente dalle punture di zanzare del tipo Culex, non si diffonde da persona a persona. I sintomi possono variare notevolmente; in molti casi non sono avvertiti, mentre tra i soggetti sintomatici si manifestano generalmente febbre, mal di testa e dolori muscolari. Nei casi più gravi, che si verificano in meno dell’1% delle persone infette, possono insorgere sintomi neurologici significativi fino all’encefalite. Il periodo di incubazione variabile comporta un tempo da 2 fino a 21 giorni, soprattutto per chi ha un sistema immunitario compromesso.