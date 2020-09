L’incontro con gli operai. La visita in azienda. Poi le foto di rito, abbracciati “per liberare la Puglia dall’armata rossa”. Tutti rigorosamente senza mascherina. Nella storia del grande focolaio di Puglia, quello della Sop di Polignano a Mare, la grande società di export di ortofrutta dove sono stati già certificati 78 casi su 159 tamponi, e dove nelle prossime ore chissà cosa accadrà ancora, c’è una storia che riguarda la politica. E una certa maniera di fare le cose.

L’azienda è stata visitata nel suo tour elettorale pugliese dalla segretaria di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e del candidato presidente della Regione, Raffaele Fitto. Come si deduce dalle fotografie, nessuno indossava le mascherine e nessuna distanza di sicurezza era mai rispettata: abbracci, strette di mano, in barba al claim della stessa campagna elettorale di Fitto che ama farsi ritrarre mentre “dà il gomito” con i suoi candidati, per dimostrare a tutti che lui rispetta le buone regole anti Covid.

La questione non è soltanto folklore. A un certo punto della giornata di ieri, nello staff della Meloni ma anche negli uffici della Regione, ci si è allarmati molto per quanto è accaduto alla Sop. “Ci manca soltanto che ci bloccano la campagna elettorale e ci mandano in quarantena…” sorrideva, ma non troppo, uno dei più importanti dirigenti di Fratelli d’Italia.

Non accadrà: la visita è del 25 agosto, sono passate ormai due settimane, non c’è rischio di contagio. Resta però la politica: quella da cartellone, a due metri di distanza. E quella reale con gli abbracci, le strette di mano e le mascherine in tasca.