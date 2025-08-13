Focolaio di Chikungunya a Modena, sei casi accertati

In provincia di Modena, il numero dei casi di infezione da Chikungunya è salito a sei. Recentemente sono stati diagnosticati tre nuovi casi: due donne di 34 e 78 anni a Carpi e una ragazza di 19 anni a Concordia. L’Azienda Usl ha comunicato che tutte le persone coinvolte si trovano in buone condizioni di salute e non è stato necessario il ricovero ospedaliero. L’indagine epidemiologica, ancora in corso, ha accertato che i nuovi pazienti non sono rientrati da viaggi all’estero.

In seguito alle segnalazioni, i Comuni di Carpi e Concordia hanno già avviato interventi straordinari di disinfestazione, compresi trattamenti adulticidi e larvicidi, come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi. La Chikungunya è una malattia virale trasmessa dalla puntura della zanzara tigre, caratterizzata da febbre alta e forti dolori articolari e muscolari, tali da compromettere le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente tra persone, ma attraverso il morso di zanzare infette.

Gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica hanno concluso oggi l’attività informativa per i residenti di Carpi. Chi sospetta di avere sintomi compatibili con la Chikungunya, specialmente dopo aver viaggiato in aree endemiche, è invitato a contattare il proprio medico di famiglia. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio di Igiene Pubblica al numero 800 90 90 41, dal lunedì al venerdì, oppure via email all’indirizzo [email protected].