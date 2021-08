A seguito della positività al coronavirus riscontrata in una decina di persone che hanno frequentato il circolo ricreativo I Molen Bass in strada Naviglio Alto a Parma, l’Ausl invita a sottoporsi a tampone coloro che dal 14 al 18 agosto sono stati nel locale.

Le attività di contact tracing non hanno reso possibile individuare tutti i frequentatori del circolo in quelle giornate.

Per questo l’Ausl invita tutti gli interessati a effettuare un tampone in modalità drive through (senza scendere dalla propria auto) sabato 28 agosto alla sede del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di via Vasari 13/a a Parma, dalle 14 alle 17.

Per sottoporsi al test è sufficiente presentarsi in auto con documento d’identità, tessera sanitaria ed una penna per la compilazione del modulo di consenso che sarà fornito dagli operatori del dipartimento di Sanità pubblica.

Il circolo è frequentato prevalentemente da persone anziane. Nel novero dei casi positivi già accertati si riscontrano anche situazioni critiche prese in carico dai sanitari dell’ospedale Maggiore.