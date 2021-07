ROMA – L’Inps ha fermato i viaggi all’estero dei figli dei dipendenti pubblici. L’incidente di Dubai – 190 contagiati su 270 partecipanti, tutti studenti, con uno spostamento curato dall’operatore turistico Accademia britannica – ha portato la Farnesina a replicare la raccomandazione di non viaggiare fuori dall’Italia in questo periodo di virus risorgente. Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha quindi segnalato ai vertici dell’Istituto pensionistico i rischi della variante Delta chiedendo, con una nota, di prendere in considerazione la sospensione del programma gestito dall’Inps.