21.3 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Animali

Foche artiche a rischio: il grido della Groenlandia

Da stranotizie
Foche artiche a rischio: il grido della Groenlandia

Le foche dal cappuccio, le foche barbate e le foche della Groenlandia sono tra le specie più minacciate nell’Artico a causa del cambiamento climatico. Questo fenomeno comporta una significativa perdita di ghiaccio marino, rendendo la sopravvivenza difficile anche per altre specie come i trichechi e gli orsi polari.

Secondo il congresso mondiale dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, è stato aggiornato l’inventario delle specie animali a rischio di estinzione. Attualmente, sono circa 48.000 le specie che si trovano in pericolo, come riportato nella “Red List” durante la conferenza in corso ad Abu Dhabi.

Le foche artiche e molti uccelli stanno affrontando un aumento dei rischi connessi al loro habitat. Al contrario, la popolazione della tartaruga verde ha visto un progresso positivo, grazie a un programma di recupero efficace, dimostrando che gli sforzi di conservazione possono funzionare quando ci si impegna con determinazione e unità.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Vola da Roma a Bratislava: nuova rotta Wizz Air in arrivo
Articolo successivo
Concerto di Gala a Venezia: Dialogo tra Cina e Italia nella Musica
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.