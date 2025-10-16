Foche artiche a rischio: il grido della Groenlandia

Le foche dal cappuccio, le foche barbate e le foche della Groenlandia sono tra le specie più minacciate nell’Artico a causa del cambiamento climatico. Questo fenomeno comporta una significativa perdita di ghiaccio marino, rendendo la sopravvivenza difficile anche per altre specie come i trichechi e gli orsi polari.

Secondo il congresso mondiale dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, è stato aggiornato l’inventario delle specie animali a rischio di estinzione. Attualmente, sono circa 48.000 le specie che si trovano in pericolo, come riportato nella “Red List” durante la conferenza in corso ad Abu Dhabi.

Le foche artiche e molti uccelli stanno affrontando un aumento dei rischi connessi al loro habitat. Al contrario, la popolazione della tartaruga verde ha visto un progresso positivo, grazie a un programma di recupero efficace, dimostrando che gli sforzi di conservazione possono funzionare quando ci si impegna con determinazione e unità.