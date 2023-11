Focaccine morbide (bianche e tanti gusti) Ricetta facile, impasto in 5 minuti

Le Focaccine sono un delizioso lievitato salato, la versione mini della classica Focaccia. A base del collaudato impasto in 5 minuti fatto di farina, acqua, lievito e sale, diviso in piccoli pezzi a cui si da la forma tonda e si condisce con olio e rosmarino; pochi minuti di forno ed escono delle Focaccine morbide e soffici dal bordo croccante irresistibili! Perfette al posto del pane , da farcire con salumi e formaggi o da servire insieme alle Pizzette per Buffet, feste, aperitivo e merenda !

Come avrete intuito, si tratta di una preparazione super veloce e così semplice che possono fare anche i bmbini! La base si realizza a mano con 1 cucchiaio e una ciotola. Il tempo di formare le focaccine da circa 6 – 7 cm ciascuna e il gioco è fatto! Una volta pronte potete scegliere se realizzare focaccine bianche all’olio, oppure condire in tanti gusti diversi, esempio: pomodorini, olive e origano come Focaccia barese, oppure con rondelle di zucchine, verdure , formaggio morbido! a voi la scelta in base alla stagione e a quello che avete in frigo!

In ogni caso saranno un successo clamoroso e andranno letteralmente a ruba!

Ricetta Focaccine

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 5 minuti + 3 h di lievitazione 20 minuti 25 minuti

Ingredienti

Quantità per 15 pezzi circa Per la base: 300 gr di farina manitoba + un pò per le pieghe

200 gr di farina ’00 (che potete sostituire con farro bianco oppure tutta manitoba)

365 gr di acqua a temperatura ambiente

1 cucchiaino di lievito di birra secco – 8 gr di lievito di birra fresco (oppure 100 gr di lievito madre raddoppiando i tempi di lievitazione)

1/2 cucchiaino di zucchero

11 gr di sale Per condire: olio extravergine

sale grosso oppure in fiocchi

rosmarino fresco

10 – 12 pomodorini ciliegina

10 olive nere

origano

Procedimento