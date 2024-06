Focaccia di Recco con il Bimby, la ricetta facile senza lievito

La focaccia di Recco con il Bimby è una specialità ligure famosa per la sua farcitura di formaggio filante!

La focaccia di Recco con il Bimby è una ricetta facile e veloce che non richiede l’uso del lievito. È una deliziosa focaccia bassa ripiena di morbido formaggio, che abitualmente predilige lo stracchino. Da come si può dedurre, questa focaccia ligure segue la preparazione tipica di Recco ricevendo negli ultimi anni anche il marchio Igp.

Portatela al centro della tavola per condividere una cena deliziosa con la vostra famiglia, e se ne avanzerà qualche pezzo potrà diventare un’ottima merenda del giorno dopo. Sarà strepitosa anche fredda, quindi cogliete l’occasione durante le belle giornate e preparatene una teglia da portare in spiaggia per un picnic!

Focaccia di Recco con il Bimby

Preparazione della ricetta della focaccia di Recco con il Bimby

Mettete nel boccale la farina, l’olio, l’acqua e il sale e impastate per 30 secondi a velocità 6. Poi proseguite per altri 2 minuti con modalità Spiga. Trasferite l’impasto in una ciotola, copritelo con un canovaccio e lasciatelo riposare per un’ora a temperatura ambiente. Dopo il tempo trascorso, mettete l’impasto su un piano lavoro e dividetelo in due parti uguali. Stendete una parte a sfoglia sottilissima e adagiatela su una teglia da forno unta di olio, poi farcitela in maniera uniforme con lo stracchino tagliato a pezzetti. Stendete anche l’altra metà dell’impasto allo stesso modo e posizionatela delicatamente sullo stracchino. Sigillate i bordi e versate un filo d’olio e un pizzico di sale sulla superficie. Pizzicate dei piccoli fori sulla focaccia e cuocete in forno preriscaldato per 20 minuti a 220°C. Sfornate, lasciate intiepidire leggermente e gustate la focaccia insieme alla vostra famiglia!

Potete sostituire la farina 00 con farina Manitoba o con farina 0. Al posto dello stracchino è possibile utilizzare la crescenza, facente parte della stessa famiglia di formaggi.

Focaccia al formaggio di Recco e marchio Igp

Sapevate che preparando la focaccia di Recco fuori dal Levante ligure, potreste ricevere una denuncia per frode? Naturalmente a livello commerciale.

Nel 2015 la focaccia di Recco ha ottenuto il marchio Igp, ma la Normativa Europea vieta persino la sua produzione con annessa denominazione al di fuori di Genova, Avegno, Camogli e Sori. Seppur rispettando la ricetta originale, se realizzata altrove questa pietanza dovrà essere soprannominata semplicemente “focaccia al formaggio”. Nemmeno la pre-cottura in Liguria vi salverà: la norma vigente non permette la pre-cottura né altri metodi di conservazione!

Conservazione

La focaccia di Recco con il Bimby si conserva in frigo per 2-3 giorni.

