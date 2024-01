Focaccia con verdure (quelle preferite) Ricetta svuotafrigo

La Focaccia con verdure è un lievitato salato delizioso, semplice e svuotafrigo. Si prepara con l’impasto morbido della classica Focaccia, poi condito con verdure di stagione: zucchine, melanzane, broccoli, pomodorini, cipolle; tutte quelle preferite e che avete a disposizione!

Infine viene cotta in forno con olio extravergine ed erbe aromatiche; per un risultato davvero strepitoso: una focaccia alle verdure morbida e saporita, che assume il sapore delle verdure che avete scelto!

i tratta di una preparazione facile e veloce. la base è la mia super collaudata e semplice, senza impasto da fare con un cucchiaio. Che volendo, potete fare anche in versione integrale oppure senza glutine.

Una volta lievitata va stesa in teglia e successivamente si aggiungono le verdure fresche tagliate a pezzetti e disposte a crudo. Se gradite potete anche utilizzare verdure grigliate o al forno. A seconda della stagione, potete scegliere broccoli, funghi, zucca in inverno e autunno. fiori di zucca e asparagi in primavera. In estate pomodori di ogni tipo. realizzando ogni volta una focaccia con le verdure sempre diversa!

Ottima soluzione alla Pizza del sabato sera, una cena tra amici e in famiglia, ma anche come merenda. E’ buonissima anche il giorno dopo! Se non avete il tempo di aspettare la lievitazione preparate la Focaccia in padella con lievito istantaneo.

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti + tempi di lievitazione 25 minuti 30 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 562 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone – 1 classica teglia da forno Per l’impasto: 300 gr di farina manitoba + un pò per le pieghe

200 gr di farina ’00 (che potete sostituire con farro bianco oppure tutta manitoba)

365 gr di acqua a temperatura ambiente

1 cucchiaino di lievito di birra secco – 8 gr di lievito di birra fresco (oppure 100 gr di lievito madre raddoppiando i tempi di lievitazione)

1/2 cucchiaino di zucchero

11 gr di sale

olio extravergine per condire Per il condimento: 500 gr di verdure miste ( zucchine, melanzane, peperoni, patate, broccoli, zucca, cavolfiore …)

10 pomodorini

olio extravergine

timo e basilico oppure erbe aromatiche a scelta

sale

Procedimento