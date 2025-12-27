Gli esemplari di foca monaca raggiungono le spiagge per riposare e hanno bisogno di almeno un giorno di tranquillità per recuperare energie. opportuno mantenersi a distanza ed eventualmente documentare la loro presenza senza avvicinarsi, poiché la presenza di persone spingerebbe l’animale a rientrare in acqua pur senza riposo.

In particolare, se la foca si muove, non bisogna porsi tra l’esemplare e il mare, che per l’animale è la meta da raggiungere. Emanuele Coppola, uno dei principali esperti di foca monaca in Mediterraneo, ha raccontato un episodio in cui un signore si è avvicinato a una foca che dormiva per scattarle una foto, nonostante le richieste di non farlo. La foca si è svegliata ed è tornata in mare.

Coppola ha sottolineato che gli animali in questo stato hanno bisogno di stare a terra anche più di 24 ore continuative. Per risolvere il problema, ha deciso di offrire un premio di mille euro a un comitato di cittadini che riuscisse a sorvegliare e documentare la sosta della foca in un riparo da lei scelto, per più di 24 ore.

Il faunista ornitologo Jacopo Angelini ha ribadito l’importanza di lasciare in pace la foca, rimanendo a distanza di almeno 50 metri se la si osserva, e di non lasciare liberi i cani in spiaggia al Conero. Inoltre, ha chiesto di non pubblicare foto sui social, ma di contattare direttamente organizzazioni come il WWF, l’associazione foca monaca aps Life Adapts, il Parco del Conero, la Guardia costiera o i Carabinieri forestali.