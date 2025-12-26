Foca monaca avvistata a Numana

La foca monaca è stata nuovamente avvistata lungo la spiaggia di Numana, in provincia di Ancona. Ieri l’animale aveva fatto la sua comparsa, attirando curiosi e fotografi. Tuttavia, negli ultimi tempi, sono stati lanciati appelli a non disturbare l’esemplare e a consentirle di riposare indisturbata per almeno 24 ore consecutive, condizione ritenuta fondamentale per il benessere dell’animale.

Secondo quanto segnalato da cittadini e volontari, la foca monaca tende a rientrare immediatamente in mare non appena viene disturbata. Sono stati condivisi in rete video che documentano la sua presenza a riva, seguiti però da un rapido allontanamento. In uno degli appelli più condivisi, si denuncia un episodio avvenuto nelle prime ore del giorno: la foca, che dormiva sotto alcune strutture vicino a un albergo, sarebbe stata disturbata dall’avvicinamento di un fotografo, svegliandosi e tornando in acqua. Gli appelli a mantenere le distanze e a rispettare l’animale sono stati indirizzati anche a enti e associazioni impegnate nella tutela della fauna marina.

L’obiettivo condiviso resta quello di proteggere un evento considerato eccezionale per l’Adriatico, evitando che la curiosità umana comprometta la permanenza della foca monaca lungo le coste marchigiane. stata proposta l’istituzione di un comitato di cittadini volontari per sorvegliare l’area scelta dall’animale come rifugio, garantendole tranquillità. Un utente ha annunciato la disponibilità a mettere a disposizione un contributo di mille euro per sostenere l’iniziativa, purché venga documentata una sosta indisturbata della foca per oltre 24 ore.