Foa: "Massimo stress come presidente Rai, mio programma con onestà intellettuale"

“Credo che più stressante di fare il presidente della Rai ci sia ben poco nella vita”. E’ quanto confessa l’ex presidente Rai, Marcello Foa, ora conduttore del programma ‘Giù la maschera’ su Radio Rai 1, rispondendo alla AdnKronos – nel corso della presentazione del palinsesto radiofonico nella sede di via Asiago – con riferimento alle critiche già sollevate su alcuni media per le sue posizioni politiche, ritenute molto vicine alla Lega e al suo leader Matteo Salvini.

“Ho accettato con molto piacere la proposta del direttore di Radio 1 Francesco Pionati”, risponde Foa, richiamandosi anche alla battuta fatta poco prima da Fiorello, intervenuto a sorpresa, che all’attuale presidente della Rai, Roberto Sergio, indicando Marcello Foa seduto in platea aveva detto “Vedi come finirai? A fare un programma alla radio…”. Assicura Foa: “Lo scopo della mia trasmissione è fare giornalismo autorevole, autenticamente plurale, con compagni di viaggio di straordinario valore come Gomez, Ghisleri, Ricolfi, Gandola: persone di orientamento diverso e tutte di grande onestà intellettuale di fondo, con la voglia di capire e raccontare il mondo complesso in cui viviamo, con autorevolezza e con coraggio intellettuale”.

Foa promette “una trasmissione innovativa: c’è una parte di pubblico che ha voglia di capire e di approfondire. Noi lo faremo, con chiarezza e con tensione narrativa, per non essere mai noiosi, come insegnava il mio maestro Indro Montanelli. A questo spirito ci atterremo per tutta la stagione: ogni giorno e ogni puntata affronterà un tema. Da parte mia, affronto questa nuova avventura con entusiasmo e passione”.

(di Enzo Bonaiuto)