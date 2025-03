Fnopi: Rendere la Professione Infermieristica Attraente per le Nuove Generazioni

È essenziale rendere la professione infermieristica attrattiva per i giovani, sviluppando competenze specialistiche e riconoscendo il valore giuridico ed economico di queste capacità. Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi), ha espresso queste idee durante l’apertura del terzo Congresso Federazione a Rimini. Ha sottolineato che l’Italia è uno dei paesi più anziani al mondo e affronta sfide significative come la non autosufficienza, la fragilità e la disabilità. Gli infermieri svolgono un ruolo cruciale in questo sistema, offrendo risposte di prossimità competenti e professionali per la salute dei cittadini. La loro presenza è fondamentale per mantenere le persone a casa, che è il primo luogo di cura, utilizzando la tecnologia e le competenze necessarie. Inoltre, gli infermieri sono coinvolti nella gestione degli episodi acuti in ospedale, garantendo continuità delle cure. La valorizzazione della professione è pertanto un passo necessario per affrontare il futuro dei bisogni sociosanitari del Paese.