Fnm simula un incidente ferroviario in galleria per testare le procedure di emergenza

Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, si è svolta a Castellanza, nel varesotto, un’importante esercitazione per valutare la gestione delle emergenze in caso di incidenti all’interno delle gallerie ferroviarie. Organizzata da Ferrovienord e coordinata dalla prefettura di Varese, l’esercitazione ha visto la partecipazione di vari enti, tra cui Trenord, Comune di Castellanza, vigili del fuoco, forze dell’ordine, croce rossa, e associazioni di protezione civile.

La simulazione ha previsto un incidente su un treno passeggeri partito dalla stazione di Malpensa T2, che si ferma bruscamente nella galleria di Castellanza a causa di un guasto. Durante l’incidente, si è generato abbondante fumo a causa di un principio d’incendio, bloccando il convoglio. A bordo c’erano oltre cinquanta figuranti che simularono passeggeri, compresi disabili e persone con esigenze speciali. I feriti nell’incidente sono stati venti, con codici di gravità variabili: tre in codice rosso, quattro in codice giallo, e tredici in codice verde.

Le operazioni sono iniziate alle 23.30, tramite un briefing e l’imbarco sui treni Malpensa Express. Dopo un periodo di sospensione della circolazione, il treno ha raggiunto il punto concordato nella galleria. L’esercitazione si è protratta fino alle 2.50, quando l’emergenza è stata considerata conclusa. Successivamente, il treno ha ripreso la sua corsa verso la stazione di Rescaldina per un debriefing alle 4.

L’obiettivo dell’esercitazione era di verificare l’efficacia delle procedure di emergenza di Ferrovienord, Trenord e degli altri enti coinvolti. Questo evento ha permesso di testare i tempi d’intervento del personale, la cooperazione tra diversi attori e ha fornito importanti informazioni per migliorare la comunicazione sul campo. Inoltre, è stata valutata l’efficacia delle procedure di evacuazione dalla galleria e la preparazione dei soccorritori ad accedere al luogo dell’incidente, così come l’efficacia dei sistemi di radiocomunicazione e antincendio.

I risultati dell’esercitazione saranno analizzati nei prossimi giorni per migliorare ulteriormente la gestione delle emergenze e affinare le procedure in caso di incidenti reali.