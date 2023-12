FNM, fornitura di due treni a idrogeno da Alstom per 27,5 milioni di euro

– FNM, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, e Alstom Ferroviaria, controllata dal colosso francese Alstom, hanno sottoscritto un secondo contratto applicativo per la fornitura di due treni a idrogeno – in aggiunta ai primi sei già contrattualizzati e ordinati – per un importo di 27,5 milioni di euro.

I due treni, la cui consegna è prevista prima della fine del 2026, rientrano nel programma di acquisto, già noto, dei 14 treni a idrogeno che sostituiranno i convogli diesel attualmente operanti sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo nell’ambito del progetto H2iseO, finalizzato allo sviluppo di una Hydrogen Valley in Valcamonica, a partire dall’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto pubblico locale.

Pertanto, FNM finanzierà con mezzi propri complessivamente 8 treni per un investimento totale di 98,3 milioni di euro. I rimanenti 6 treni potranno essere finanziati con risorse pubbliche addizionali, o in alternativa ancora con fondi propri di FNM.