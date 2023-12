FNM acquisisce quota della start-up Mbility per 1 milione di euro

– FNM, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha acquistato una quota del 30,77% in Mbility, società che facilita la reperibilità e incrementa l’offerta di servizi di trasporto, anche accompagnato, per persone fragili o con disabilità attraverso la piattaforma digitale di proprietà. L’investimento in equity di Mbility è realizzato mediante la sottoscrizione e versamento di un aumento di capitale sociale riservato a FNM pari a 1 milione di euro, si legge in una nota.

Fondata nel 2020 a Milano, Mbility ha avviato la propria operatività nel 2023 a Milano e in Lombardia, con l’obiettivo di estendere l’attività in ambito nazionale, con focus sulle principali città.

L’investimento in Mbility è coerente con il Piano Strategico 2021-2025 di FNM in quanto permette da subito di disporre di un servizio basato su una piattaforma già lanciata e accordi siglati con operatori del settore, in grado di servire a tendere una comunità ampia ed in costante crescita in logica MaaC Mobility as a Community.

Ulteriori sinergie potrebbero derivare dall’opportunità di integrazione e complementarità con altre società del gruppo tra cui BusForFun.com, E-Vai e FNMPAY