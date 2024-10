FMI, Yellen: economia globale resiliente, USA motore di crescita

Sebbene i progressi tra le economie siano stati irregolari, l’economia globale ha dimostrato resilienza, in particolare grazie alla solida performance economica degli Stati Uniti, come sottolineato dal segretario al Tesoro Usa Janet Yellen. Durante un incontro organizzato dalla Banca Mondiale al vertice annuale del FMI, Yellen ha evidenziato come l’agenda economica dell’amministrazione Biden-Harris abbia portato a una ripresa storica del mercato del lavoro, con la disoccupazione vicina ai minimi storici e una crescita dei salari reali che supera quella delle altre economie avanzate. Inoltre, la crescita economica degli Stati Uniti è stata quasi il doppio più rapida rispetto alla maggior parte delle altre economie avanzate, anche con un’inflazione in calo.

Yellen ha menzionato un’analisi di Brookings che evidenzia come gli Stati Uniti stiano superando significativamente i loro pari. Le prospettive per il futuro immediato sono ottimistiche e il governo sta lavorando per mantenere questo slancio, attraverso investimenti importanti in infrastrutture, produzione avanzata ed energia pulita, cercando di essere un modello per altri paesi. Il FMI ha rivisto al rialzo le previsioni per l’economia statunitense, come già fatto nel 2023, quando la crescita degli Stati Uniti era risultata quasi doppia rispetto alle proiezioni precedenti.

Tuttavia, lo scenario internazionale rimane complesso. Yellen ha ribadito che l’amministrazione Biden-Harris non è stata isolazionista, ma ha invece puntato a una leadership economica globale per sostenere le economie di tutto il mondo. Questa strategia non solo chiarisce l’importanza della cooperazione internazionale, ma apporta anche significativi benefici all’economia e al popolo americano. La visione di una partnership economica globale è centrale per il futuro, considerando l’impatto delle politiche nazionali su una rete di interconnessione economica globale.

In sintesi, le attuali politiche economiche statunitensi non solo stanno producendo risultati positivi a livello interno, ma mirano anche a stabilire un clima di crescita e sostenibilità a livello internazionale, affrontando le sfide e promuovendo l’interdipendenza economica tra le nazioni.