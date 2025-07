Fmi rivede al rialzo stime crescita Italia e Europa 2025

Il Fondo Monetario Internazionale ha aggiornato le proprie proiezioni economiche, evidenziando un contesto in miglioramento rispetto ad aprile. Le stime per l’Italia nel 2025 indicano una crescita del PIL dell’0,5%, con un incremento di 0,1 punti rispetto alle previsioni precedenti, mentre il dato per il 2026 rimane stabile a +0,8%. Anche la Germania registra una revisione positiva per quest’anno, ora prevista a +0,1%. Le proiezioni restano inalterate per Francia e Spagna, rispettivamente a +0,6% e +2,5%.

In un contesto globale, il Fondo ha alzato le stime di crescita mondiale, portandole a +3% per il 2025 e +3,1% per il 2026, grazie all’aumento delle attività commerciali anticipato per evitare dazi futuri e a tariffe inferiori rispetto a quelle preventivate ad aprile. Tuttavia, l’aggiornamento non considera l’intesa appena raggiunta tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi.

Il report avverte che un eventuale ritorno a tariffe più elevate potrebbe ostacolare la crescita. L’incertezza crescente potrebbe influenzare negativamente l’attività economica, mentre le tensioni geopolitiche rischiano di interrompere le catene di approvvigionamento e incrementare i costi delle materie prime. Maggiori deficit fiscali o un aumento del rischio percepito potrebbero portare a un innalzamento dei tassi d’interesse e a una stretta delle condizioni finanziarie globali, con conseguenti ripercussioni sui mercati finanziari.