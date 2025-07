FMI promuove il governo Meloni: analisi positiva per l’Italia

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha recentemente fornito una valutazione positiva sulla gestione economica del governo italiano, guidato da Giorgia Meloni. Nel suo ultimo rapporto, il FMI ha elogiato i risultati fiscali del 2024, sostenendo che il bilancio si è chiuso con un avanzo primario superiore alle attese, favorendo così una riduzione del debito pubblico.

L’analisi mette in evidenza il miglioramento del deficit del settore pubblico e i rapporti debito/PIL, che sono risultati più favorevoli rispetto a quanto previsto. Tuttavia, il FMI avverte che le sfide devono ancora essere affrontate. L’approccio del governo verso un piano fiscale a medio termine, che cerca di coniugare la sostenibilità del debito con le esigenze di investimento, è giudicato favorevolmente.

Inoltre, il rapporto annuale del FMI per l’Italia segnalano un incremento dell’occupazione e una significativa riduzione del deficit, elementi che costituiscono un’importante protezione contro le incertezze globali, come le tensioni geopolitiche e le problematiche legate alle politiche commerciali.

Per quanto riguarda l’inflazione, si prevede una media dell’1,7% per quest’anno, con l’obiettivo di convergere verso il target del 2% stabilito dalla Banca Centrale Europea nel 2026. Nonostante l’incertezza delle politiche commerciali globali, il primo trimestre del 2025 ha mostrato una crescita dello 0,3%, grazie anche agli investimenti e all’accelerazione prevista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il FMI prevede una crescita moderata per l’Italia anche nei prossimi anni, con stime di +0,5% per il 2025, +0,8% per il 2026 e +0,6% per il 2027, mantenendo il deficit al di sotto del 3% del PIL.