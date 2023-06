FM London (Pacchetto da 4/8) Mutande Uomo – Boxer Uomo Cotone con Tecnologia HyFresh per la Protezione dai Cattivi Odori, Aderenti e Confortevoli per l’Uso Quotidiano – Boxer Hipster Aderenti per Uomo

Rinnova il tuo intimo da uomo con questi boxer FM London, realizzati in un ricco misto cotone progettato per essere morbidi sulla pelle. Che si tratti di rilassarsi in casa o di correre una maratona, questi boxer da uomo FM London sono sapientemente realizzati con i ottimi materiali per renderli naturalmente traspiranti in modo da mantenere fresche le aree ad elevato attrito per tutto il giorno. I nostri boxer da uomo in confezione multipla eliminano l’umidità dalla pelle e combattono i batteri che causano cattivi odori, per mantenerti asciutto, fresco e sicuro di te tutto il giorno. Realizzati in tessuto di cotone elasticizzato, dal taglio classico, questi boxer da uomo donano un abbigliamento confortevole indipendentemente da quanto sia attiva la giornata, che sia al lavoro, durante l’allenamento o semplicemente durante la vita quotidiana. Realizzati con una cintura elasticizzata che si muove con te per un comfort ottimale, puoi indossare questi boxer da uomo sotto qualsiasi vestito e per ogni occasione, sapendo che ti sentirai a tuo agio. I nostri boxer da uomo in cotone sono inoltre dotati di cuciture piatte per evitare sfregamenti per un elevato comfort, oltre a una custodia rinforzata per un ottimo sostegno. Puoi lavare facilmente in lavatrice i nostri boxer da uomo FM London per una rinnovata sensazione di freschezza e metterli nell’asciugatrice per la elevata comodità. Progettati con il logo esclusivo e completi del marchio FM London, i nostri boxer da uomo in confezione multipla offrono stile e comfort in uno. Disponibili in una gamma di colori vivaci o in grigi e neri più tenui, questi boxer da uomo sono versatili. Comodi e dalla vestibilità regolare in un tessuto ricco di cotone di qualità, questi pantaloni da uomo sono caratterizzati da una cintura elasticizzata alla moda che assicura che i boxer rimangano al loro posto, senza che cadano o si arrotolino.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 27,4 x 22,2 x 4,1 cm; 440 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 aprile 2023ASIN ‏ : ‎ B0C2VR2PWWNumero modello articolo ‏ : ‎ FM-BAMBOXER-5-BGB-SCategoria ‏ : ‎ Uomo

30,45€