FM London (Pacchetto da 3) Leggings Donna – Leggins Opachi per Donna – Aderenti e Confortevoli per Uso come Leggings da Palestra o Casual – Leggings Neri Comfort – Leggings senza Cuciture

I leggings sono un capo essenziale nel guardaroba di ogni donna e possono essere indossati regolarmente in abbondanza. Questi leggings da donna ad alte prestazioni di FM London combinano comfort e praticità con uno stile contemporaneo. Che si tratti di abbinare i tuoi leggings senza cuciture a un abito a motivi geometrici o di indossare un maglione oversize, questi collant da donna senza cuciture ti aiuteranno a creare l’outfit casual perfetto. Realizzati in un tessuto ricco di cotone, con elasticità, questi leggings sportivi da donna offrono il comfort per tutto il giorno. Che tu stia allenando, andando a fare una passeggiata o in ufficio, i leggings sportivi da donna consentono una totale libertà di movimento. Il materiale leggero di questi leggings a compressione da donna è traspirante e si asciuga rapidamente per farti sentire fresca a lungo. Il tessuto in cotone elasticizzato è a prova di tozzo e ultra morbido e impedisce a questi leggings da ginnastica a vita da donna di apparire trasparenti. Con eccellenti capacità di recupero dello stretching, questi leggings da allenamento neri da donna mantengono la loro forma durante l’esercizio, in modo da non risultare larghi e deformi. Allo stesso tempo, la tecnologia Stay-new assicura che i leggings da donna in cotone mantengano il loro colore e rifiniscano lavaggio dopo lavaggio. Progettati con una cintura a vita e profonda, i pantaloni da yoga spessi da donna sono realizzati in morbido misto cotone con il comfort e la non trasparenza è una garanzia. Lo stile a vita di questi leggings da ginnastica neri da donna fa sì che rimangano al loro posto anche durante gli allenamenti intensi o durante le faccende quotidiane. Questi leggings a vita da donna non solo offrono comfort per tutto il giorno, ma ti mantengono anche alla moda. Con i leggings da ginnastica neri da donna, non dovrai scendere a compromessi sullo stile e sulla sostanza.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26,6 x 18,6 x 5,2 cm; 400 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 giugno 2019Produttore ‏ : ‎ FM LondonASIN ‏ : ‎ B07TNL4RWKNumero modello articolo ‏ : ‎ FMVL3Categoria ‏ : ‎ Donna

SENZA CUCITURE: i leggings lisci e senza cuciture riducono il disagio causato dagli sfregamenti da indossare tutto il giorno; il tessuto elasticizzato senza cuciture può essere indossato sotto abiti, gonne e maglioni lunghi.

95% Cotone, 5% Elastan

media

Chiusura: elasticizzato

Lavabile in lavatrice

Ajustada

