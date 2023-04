FM London Hyfresh Slim Fit Pantaloni Sportivi Uomo

I pantaloni da jogging FM London da uomo sono un accessorio essenziale per il tempo libero senza cui non puoi vivere. Che si tratti di una pigra domenica sul divano, di un allenamento veloce o di una gita nei negozi, questi pantaloni da jogging da uomo sono abbastanza versatili per affrontare l’intera giornata. La vestibilità aerodinamica, la elevata elasticità e il tessuto morbido e leggero rendono questi pantaloni da ginnastica slim fit da uomo il must per un comfort che dura tutto il giorno. Questi pantaloni da jogging skinny da uomo sono dotati di polsini alla caviglia a costine per una vestibilità pulita e di una coulisse regolabile in vita per tenerli in posizione mentre ti muovi. La fodera morbida in pile spazzolato dei nostri pantaloni lounge da uomo offre la elevata morbidezza sulla pelle e un calore extra per i climi più freddi. I nostri pantaloni da jogging da uomo foderati in pile trattengono il calore del corpo per fornire un isolamento ottimale quando le temperature si abbassano. Due tasche frontali sicure e profonde con zip e una pratica tasca posteriore consentono di riporre qualsiasi piccolo oggetto essenziale nei pantaloni sportivi da uomo. Questi pantaloni da jogging da uomo con tasche con zip sono realizzati in un tessuto traspirante di cotone che allontana l’umidità dalla pelle per mantenerti asciutto, mentre la tecnologia di eliminazione degli odori combatte i batteri che causano odori per farti sentire più fresco più a lungo. Disponibile in una gamma di colori, scegli tra pantaloni da jogging neri da uomo, pantaloni sportivi grigi, pantaloni da jogging blu marino o pantaloni da jogging bianco sporco. I pantaloni da jogging da uomo con fodera in pile FM London sono versatili; indossali per allenarti, per andare al lavoro ogni giorno o come pantaloni da salotto da uomo per una giornata pigra a casa. Questi pantaloni da ginnastica da uomo non lesinano sullo stile; i nostri pantaloni da jogging da uomo slim fit offrono una silhouette aderente, mentre la elevata elasticità consente di mantenere la completa libertà di movimento. Una coulisse regolabile in vita ti consente di indossare questi pantaloni da jogging skinny da uomo stretti o larghi come preferisci e il taglio aerodinamico semplifica la creazione di outfit casual e alla moda.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 33.29 x 23.3 x 6.3 cm; 370 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 26 febbraio 2019Produttore ‏ : ‎ FM LondonASIN ‏ : ‎ B07P4PQSRXNumero modello articolo ‏ : ‎ Mens Jogger SweatpantsCategoria ‏ : ‎ Uomo

FODERATI IN PILE: con una fodera interna in pile spazzolato morbido, questi pantaloni da jogging da uomo offrono la elevata morbidezza sulla pelle e calore nei periodi più freddi; trattengono il calore per fornire un isolamento ottimale quando le temperature si abbassano

52% Cotone, 48% Poliestere

Chiusura: Coulisse

Lavabile in lavatrice

Sports trousers

Coated

14,99€