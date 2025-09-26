24.4 C
Flotta umanitaria verso Gaza: la missione di Arturo Scotto

La Global Sumud Flotilla continua la sua missione dopo una breve sosta a Cipro, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, si trova a bordo della nave Karma e invia segnali al governo italiano, sottolineando che la loro mobilitazione non è diretta a causare disordini. Scotto chiede una reale pressione da parte dell’Italia e dei governi occidentali su Israele per aprire un corridoio umanitario, vista l’illegalità del blocco navale, già denunciata dalle Nazioni Unite.

La flotta, un’operazione che unisce diversi paesi e organizzazioni, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione a Gaza e sulla mancanza di accesso per i media. Composta da navi provenienti da varie nazioni, la flotta cerca di rompere il blocco imposto da Israele e chiedere un cessate il fuoco. Sono più di cinquanta le navi coinvolte, con partecipanti che includono attivisti, medici ed esperti di diverse discipline.

Tra i membri a bordo dell’imbarcazione ci sono anche noti attivisti come Greta Thunberg e la scrittrice Naoise Dolan. Gli italiani presenti includono Annalisa Corrado, impegnata in questioni ecologiche, e Benedetta Scuderi, co-fondatrice dei Giovani Verdi italiani, che partecipa per evidenziare la causa palestinese. Anche il senatore Marco Croatti del Movimento Cinque Stelle esprime il suo sostegno, denunciando la situazione a Gaza.

Scotto ha riferito di attacchi con droni contro le imbarcazioni della Flotilla, evidenziando la tensione e la determinazione di proseguire la missione, che include l’invio di medicine e alimenti.

