Flotilla Globale: attesa per contatto con Israele nelle ore prossime

Da StraNotizie
La portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, ha comunicato che le barche della flottiglia hanno continuato a navigare senza subire intercettazioni durante la notte. Ha riferito di avvicinamenti da parte di imbarcazioni militari israeliane, che però non hanno portato a un contatto diretto, limitandosi a operazioni di osservazione ravvicinata. Delia ha dichiarato che è molto probabile che ci sarà un incontro nelle prossime ore, seguendo il protocollo adottato da Israele nelle missioni precedenti della flottiglia. Questa volta, tuttavia, le circostanze sono diverse, poiché la flottiglia comprende oltre 40 barche.

Durante una conferenza stampa alla Camera dei deputati, Delia ha ricordato un attacco subìto dalla missione al largo di Creta, dove droni bomba danneggiarono le imbarcazioni, evento di cui è stata testimone. Ha definito questa situazione come una continuazione della negazione del rispetto del diritto internazionale che dura da anni.

Delia ha respinto le accuse di “irresponsabilità” verso i partecipanti della flottiglia, sostenendo che la vera responsabilità ricade sulle istituzioni. Ha chiesto perché gli attivisti debbano affrontare rischi in acque internazionali, a 120 miglia da Gaza. Secondo la portavoce, quando si tratta di Israele, le regole sembrano non valere più e i partecipanti meritano rispetto. Ha sottolineato che a bordo ci sono 400 persone di varie estrazioni sociali, tutte unite dalla volontà di prendere una posizione. Infine, Delia ha affermato che la giustizia non è equa per tutti e che, in effetti, sembra mancare del tutto.

