Flotilla a Gaza, tensione crescente tra Israele e attivisti

La missione della Global Sumud Flotilla prosegue dopo l’intercettazione da parte di Israele, avvenuta il 1 ottobre. Diverse navi dirette a Gaza per fornire aiuti umanitari sono state bloccate dalla Marina israeliana, con un totale di nove imbarcazioni fermate, tra cui Adara, Alma e Sirius.

Secondo il resoconto della Global Sumud Flotilla, intorno alle 20:30 alcune navi sono state abbordate illegittimamente dalle Forze di Occupazione Israeliane in acque internazionali. Si riferisce che le navi israeliane abbiano tentato di distorcere le comunicazioni per impedire l’invio di segnali di soccorso e bloccare la registrazione dell’abbordaggio. I membri della ciurma risultano in attesa di notizie, e la Flotilla ha assicurato di riportare aggiornamenti sulla situazione in corso.

Gli attivisti denunciano l’abbordaggio come un attacco a operatori umanitari disarmati. Nonostante l’intercettazione, la Flotilla è ancora a 70 miglia nautiche dalla costa di Gaza e intende proseguire la sua missione. Le navi militari israeliane continuano a circondare le unità della Flotilla e attaccano con idranti, creando confusione e allerta tra l’equipaggio.

Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che gli attivisti, tra cui Greta Thunberg, sono stati portati in un porto israeliano e sono tutti in buone condizioni. Secondo il ministro Tajani, i fermati dovranno attendere a causa delle festività e saranno rimpatriati assistiti dal servizio consolare.

La situazione ha suscitato proteste in Italia, con eventi di sostegno alla Flotilla che si sono tenuti in diverse città. I sindacati Cgil e Usb hanno annunciato uno sciopero generale per il 3 ottobre in risposta all’abbordaggio.