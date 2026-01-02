9.6 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Animali

Flossie, gatto più anziano del mondo

Da stranotizie
Flossie, gatto più anziano del mondo

Flossie, una gatta, ha recentemente raggiunto i 30 anni, confermandosi il gatto vivente più anziano del pianeta e detentrice del Guinness World Record. Nata il 29 dicembre, è considerata l’equivalente felino di una persona di circa 120 anni. Nonostante l’età avanzata, resta presente e dolce. Il primato di gatto più longevo di sempre spetta a Creme Puff, arrivata a 38 anni in Texas.

La storia di Flossie comincia nel Merseyside, in una colonia di gatti vicino a un ospedale. Alcuni dipendenti adottarono i cuccioli e per Flossie arrivò una casa, dove trascorse i primi mesi difficili, seguiti da calore e stabilità. Da lì, cambi di famiglia, lutti e ripartenze hanno segnato la sua vita. Flossie è stata adottata dalla sua prima famiglia per 10 anni, poi è passata alla sorella della defunta. Successivamente, è stata adottata da un’altra famiglia per 14 anni, fino a quando non si è verificato un altro lutto e Flossie ha trovato una nuova casa.

Nel 2022, Flossie è entrata nelle cure di Cats Protection, dove dai documenti veterinari è emersa l’età di 27 anni, lasciando i volontari a bocca aperta. La svolta è arrivata con Vicki Green, assistente esecutiva con esperienza nella cura di gatti senior. Vicki ha adottato Flossie senza sapere di accogliere una detentrice di record. Oggi la micia è sorda e vede poco, eppure si adatta, esplora, gioca e cerca il contatto. Le giornate di Flossie scorrono lente ma piene: fusa sulla coperta gialla, sonnellini acciambellata vicino alla sua umana e grande entusiasmo per la ciotola.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Turismo record in Tunisia
Articolo successivo
Classifiche musicali italiane settimana 52
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.