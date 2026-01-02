Flossie, gatto più anziano del mondo

Flossie, una gatta, ha recentemente raggiunto i 30 anni, confermandosi il gatto vivente più anziano del pianeta e detentrice del Guinness World Record. Nata il 29 dicembre, è considerata l’equivalente felino di una persona di circa 120 anni. Nonostante l’età avanzata, resta presente e dolce. Il primato di gatto più longevo di sempre spetta a Creme Puff, arrivata a 38 anni in Texas.

La storia di Flossie comincia nel Merseyside, in una colonia di gatti vicino a un ospedale. Alcuni dipendenti adottarono i cuccioli e per Flossie arrivò una casa, dove trascorse i primi mesi difficili, seguiti da calore e stabilità. Da lì, cambi di famiglia, lutti e ripartenze hanno segnato la sua vita. Flossie è stata adottata dalla sua prima famiglia per 10 anni, poi è passata alla sorella della defunta. Successivamente, è stata adottata da un’altra famiglia per 14 anni, fino a quando non si è verificato un altro lutto e Flossie ha trovato una nuova casa.

Nel 2022, Flossie è entrata nelle cure di Cats Protection, dove dai documenti veterinari è emersa l’età di 27 anni, lasciando i volontari a bocca aperta. La svolta è arrivata con Vicki Green, assistente esecutiva con esperienza nella cura di gatti senior. Vicki ha adottato Flossie senza sapere di accogliere una detentrice di record. Oggi la micia è sorda e vede poco, eppure si adatta, esplora, gioca e cerca il contatto. Le giornate di Flossie scorrono lente ma piene: fusa sulla coperta gialla, sonnellini acciambellata vicino alla sua umana e grande entusiasmo per la ciotola.