Florovivaismo italiano: sfide e opportunità

Da stranotizie
Il Congresso nazionale del Fiore si è svolto a Pompei e Castellammare di Stabia, in Campania, organizzato da Coldiretti in collaborazione con la Consulta nazionale del Florovivaismo. L’evento ha riunito i protagonisti della filiera florovivaistica italiana per delineare visioni strategiche, nuove opportunità di mercato e pratiche di sostenibilità produttiva.

Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, ha aperto il Congresso sottolineando il potenziale del comparto florovivaistico italiano. Il mercato legato all’impiego del fiore reciso per cerimonie ed eventi vale 300 milioni e rappresenta una grande opportunità per esaltare il florovivaismo italiano. Il florovivaistico ha un valore complessivo di 3,3 miliardi per l’intera filiera e 1,3 miliardi per le esportazioni. Tuttavia, Prandini ha evidenziato la necessità di semplificazione burocratica, certificazioni legate alle esportazioni e utilizzo di molecole per proteggere le piante, nonché l’applicazione del principio di reciprocità nelle importazioni di piante e fiori da altri paesi.

Nada Forbici, coordinatrice della Consulta Nazionale del Florovivaismo, ha rilanciato i temi chiave della sostenibilità e del dialogo con il mondo degli eventi, sottolineando l’importanza dell’agriwedding come nuova frontiera del settore. Dominga Cotarella, presidente di Fondazione Campagna Amica, ha evidenziato il legame tra florovivaismo e agricoltura come proposta esperienziale e culturale, sottolineando l’opportunità di vivere le aree interne come luoghi di esperienza. Il Congresso ha visto la partecipazione di produttori entusiasti e felici di poter avere visibilità e parlare del loro lavoro in maniera approfondita.

