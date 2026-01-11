Floridia verso elezioni amministrative

Il primo cittadino ha deciso di intervenire per calmare le acque e evitare che le polemiche si intensifichino. L’avvio della campagna elettorale per le Elezioni Amministrative a Floridia ha aumentato la tensione nel dibattito politico. I gruppi politici hanno ufficializzato i nomi e le posizioni, in attesa di completare le liste e presentare i programmi per la città.

Marco Carianni, sindaco in carica e candidato alla riconferma, ha scelto di esprimere la sua opinione per placare gli animi: “Abbiamo cercato di non trascinare la città nella polemica, poiché scendendo nella polemica ci saremmo allontanati dall’idea di crescita cittadina che abbiamo cercato di perseguire”. Ha aggiunto che la polemica quotidiana rischia di far fare passi indietro e ha chiesto di non accettare le provocazioni e di non deviare dalla strada tracciata negli ultimi 5 anni di sindacatura.

Carianni non vuole alimentare le polemiche o arrivare allo scontro con i sostenitori di altre liste e candidati: “Non serve a niente farsi travolgere dalle ostilità e dalla rabbia del momento. La soluzione al veleno comunicativo non è mai quella di rispondere aggiungendo altro veleno”. Ha concluso affermando che gli antidoti miracolosi rimangono la passione e l’amore per la comunità e ha augurato buona fortuna a tutti i candidati.