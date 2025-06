L’amministrazione statale ha annunciato la creazione di un centro di detenzione in un aeroporto dismesso circondato da foreste di mangrovie. Questo sito accoglierà tende e letti per ospitare fino a 1.000 individui considerati “stranieri criminali”, come dichiarato dal procuratore generale James Uthmeier.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com