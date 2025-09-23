Floriana Secondi torna al Grande Fratello: le sue rivelazioni

Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, si prepara a tornare nel reality come opinionista nella nuova edizione, che debutterà su Canale 5. La trasmissione, condotta per la prima volta da Simona Ventura, avrà un cast formato da nuovi volti, senza ripescaggi o ingressi a sorpresa, con maggiore attenzione alle storie dei concorrenti.

La prima puntata andrà in onda il 29 settembre 2025 e, tra i primi sei concorrenti ufficiali, ci sono il pugile Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Jonas Pepe, Omer Elomari, la romana Francesca e il medico Giulio Carotenuto. In studio, insieme a Simona Ventura, ci saranno gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, che commenteranno le dinamiche del gioco e offriranno consigli ai partecipanti.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Floriana ha condiviso cosa significa per lei il Grande Fratello, definendolo il suo “riscatto” e la sua “grande emozione”. Ha anche offerto un consiglio ai nuovi concorrenti: “Essere se stessi è la carta vincente”. Secondo lei, non bisogna pensare di essere i migliori, ma comprendere che ognuno è diverso e unico nel proprio carattere. Infine, ha sottolineato l’importanza di vivere senza tecnologia, descrivendola come una forma di “pulizia” che permette di rivelare la vera essenza delle persone.