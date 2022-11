Floriana Secondi in imbarazzo a Belve: “Posso parlare senza censure?”

Francesca Fagnani dopo averci regalato le interviste a Nina Moric, Wanna Marchi ed Eva Robin’s, stasera porterà a Belve anche Floriana Secondi. La vincitrice del Grande Fratello ha affrontato lo spinoso tema della finta relazione con un bel ragazzo (che pare non sia etero).

“No ferma non ho avuto nessuna relazione con sto ragazzo aspetta. Perché continuiamo a dire questo? Se abbiamo finto per motivi televisivi? No aspe, che ore sono se po parlà qua? Diciamo che ho avuto una liaison una sera con questo ragazzo. No non fingere, io stavo in mezzo a un mare de guai tesoro scusame. Quanto me posso spingere a parlà? Come se po…”

Le dichiarazioni da Barbara d’Urso.

Dello stesso ex Floriana Secondi aveva parlato anche a Domenica Live e Live Non è la d’Urso. In quelle situazioni Floriana Secondi ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti parlando anche di denunce e addirittura di ricatti.

“Lui è omosessuale. Non c’è nulla di male. Io sposo il mondo gay so quanta difficoltà c’è dietro ogni cosa. Avevo capito, anche quando siamo stati insieme, che c’era un problema. Lui alla madre mi ha presentata come fidanzata, pensavo fosse per nascondere il suo modo di vivere. C’è questo soggetto schifoso, la persona più brutta che io abbia mai incontrato nella mia vita. Ci sono querele pesanti in corso, è giunta l’ora che io agisca. Quella con la mascherina nelle foto sono io, è vero. Quelle foto però sono state scattate 5 anni fa. Era un fotografo di Playboy che scattava per me e questa persona. – ha dichiarato Floriana Secondi – Dietro però c’è una storia di ricatti bruttissima. Ero ricattata sotto torchio, c’erano degli interessi in mezzo una roba che riguardava anche una casa e mio figlio. Io e questo soggetto spingevamo questa storia che eravamo fidanzati, ma nessuno ci credeva. Questo ragazzo è un soggetto meschino e schifoso, il peggiore. Ma tanto te pijio dove vai, non ti preoccupare. Ti faccio nero a sto giro. Sono anni che aspetto. Io lo sfonno questo qua. Sono anni che io l’ho protetto, perché lui ha delle persone dietro. A me questo soggetto non mi fa paura. Io ho avuto il piacere di conoscere delle persone belle che lui ha intorno. Persone che lo proteggono e lo aiutano. Diciamo che è successo che sono stata ricattata. Lui fingeva di stare con me, si presentò a me dicendo di essere l’ex di Valeria Marini. Noi uscivamo a fare servizi fotografici e nessuno però li voleva. I direttori dei giornali e te Barbara, nessuno di voi credeva a questa storia. Comunque queste foto sono le uniche che sono state scattate. Il soggetto meschino infame le ha messe su OnlyFans. Lui vuole che voi vi iscrivete e pagate, ma poi non trovate nessun video intimo. State attenti quindi. Aspettame pure te, tranquillo che mo arrivo. Adesso a sto giro te lo faccio vede io”.

“Barbara mi devi aiutare”

