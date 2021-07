A Temptation Island niente è come sembra e quella che sembrava una rottura definitiva fra Floriana Angelica e Federico Rasa si è trasformato in un nulla di fatto.

Dopo aver lasciato il compagno al falò, Floriana è tornata nel villaggio per fare la valigia e Federico ne ha così approfittato per chiedere alla redazione un secondo falò di confronto (a quanto pare c’è questa possibilità nel regolamento).

Quando la ragazza si è presentata lui è scoppiato a piangere ed ha iniziato a leggere una lettera scritta di suo pugno (e riportata fedelmente da IsaeChia.it).

“Tu lo sai che non parlo tanto, sono chiuso e faccio fatica a tirar fuori i sentimenti. Oggi però ho deciso di farlo. I primi giorni mi sono comportato come tu ti aspettavi, il solito buffone al centro dell’attenzione. Poi ho capito che così facendo non avrei trovato nessuna risposta. Essermi focalizzato solo su una ragazza mi ha permesso di capire cosa mancava nel nostro rapporto. Meriti le attenzioni che non ti ho mai dato in quest’ultimo anno, un abbraccio, un bacio, cose che davo per scontato. Pensavo che l’amore per te fosse un lontano ricordo, invece è vivo. Se non ti sento mi sento vuoto. Non potrei svegliarmi la mattina senza di te al mio fianco. Sei l’unica che mi è stata vicina nei momenti più difficili, anche se non parlo riesci sempre a trovare il modo per calmarmi.

Tu lo sai che mi piace fare lo scemo, ma questo non significa che io non abbia valori. Sbaglio i modi con te, se c’è qualcosa che non va invece di spronarti ti ferisco. Anche quando dico di curarti non lo faccio perché mi fai schifo, ma per il tuo bene. Se ti ho richiamata è perché non ho più dubbi, oggi sono disposto a cambiare per te e venirti incontro. Meriti tanto, meriti un uomo che sappia prendersi cura di te. Oggi non vedo l’ora di sposarti”.