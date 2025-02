Floriana, cosa fa lontano dalla tv: “Lavoro in un bar di provincia”

Floriana Secondi, nota per la sua partecipazione a vari reality show e come opinionista nei programmi di Barbara d’Urso, ha intrapreso una nuova vita lontano dalla televisione. In un recente intervento a “La Volta Buona” con Caterina Balivo, ha rivelato di gestire un bar ad Ardea, in provincia di Roma. Floriana si occupa di ogni aspetto del locale, dalle pulizie al servizio ai clienti, sottolineando di essere poco attiva sui social e preferire vivere la sua vita senza condividerla online.

Raccontando la sua storia, ha paragonato la sua situazione all’esilio di Napoleone, esprimendo il desiderio di tornare a Roma. Ha descritto il bar come un luogo dove sta bene, ma ha anche accennato alle difficoltà personali che ha affrontato, distintamente segnalando che la serenità sembra non far parte della sua vita. Nonostante le avversità, ha trovato un motivo di gioia: ha ritrovato un fratello, figlio della stessa madre, che era stato adottato. Questo incontro, avvenuto dopo dieci anni di lontananza dal suo fratello carnale, è stato per lei una bella sorpresa, poiché il nuovo fratello le somiglia anche fisicamente e caratterialmente.

Floriana ha parlato di come le disgrazie l’abbiano influenzata e di come si impegni a cogliere il meglio dalla vita. La sua attuale esistenza la vede impegnata in un lavoro che, sebbene lontano dal mondo televisivo, le permette di affrontare le sfide quotidiane con determinazione e speranza.