Florenzi ricorda gli infortuni e il rapporto con la Roma

Florenzi ricorda gli infortuni e il rapporto con la Roma

Alessandro Florenzi, ex calciatore della Roma, ha recentemente rivissuto uno dei periodi più difficili della sua carriera, caratterizzato da due infortuni al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questi infortuni si sono verificati tra ottobre e febbraio. Intervenendo a Radio Deejay, Florenzi ha rivelato: “Il mio rimpianto? Aver corso troppo per amore della Roma dopo l’infortunio”. La sua forte volontà di tornare in campo rapidamente ha portato a una ricaduta, che ha complicato ulteriormente la sua situazione e ha ritardato il suo ritorno al gioco.

