Florence Price musica sinfonica

Florence Beatrice Price fu la prima donna afroamericana ad affermarsi come compositrice di musica sinfonica. Autrice di oltre 300 opere, pianista e organista, la Price nacque a Little Rock in Arkansas, in un’eminenta famiglia afro-americana. Il padre era un apprezzato dentista e la madre un’insegnante di musica, dalla quale apprese le prime nozioni.

Dopo aver cercato inutilmente di iscriversi in qualche istituzione musicale degli Stati del Sud, fu ammessa al New England Conservatory di Boston, dove si laureò in organo e pianoforte. Ritornata nella città natale, la Price iniziò ad insegnare, svolgendo questo ruolo per due anni anche presso il Clark College di Atlanta. A causa di un numero crescente di episodi a sfondo razzista nel Sud degli Stati Uniti, la Price si trasferì a Chicago, dove poté perfezionarsi nell’orchestrazione e svolgere la sua carriera di compositrice.

I due concerti per violino e orchestra e il concerto per pianoforte e orchestra, composti in un arco di tempo che va dal 1934, anno a cui risale il Concerto per pianoforte e orchestra, a pochi mesi prima della morte, epoca in cui la donna completò il Secondo concerto per violino e orchestra, sono stati registrati dalla Malmö Opera Orchestra diretta da John Jeter. Completano il programma le Dances in the Canebrakes, concepite dalla Price per pianoforte, che evocano la vita degli Afroamericani nell’Ottocento, e presentate nell’orchestrazione di William Grant Still.

Gli esecutori, la Malmö Opera Orchestra diretta da John Jeter, il pianista Han Chen e la violinista Fanny Clamagirand, eseguono molto bene i lavori di sicuro interesse, che avrebbero meritato di far parte stabilmente del repertorio non solo per la bellezza delle melodie scritte dalla Price, ma anche per i bei impasti timbrici che riesce a trovare nella sua orchestrazione.