Flora Canto risponde a Davide Maggio: “Repressione!”

Flora Canto e Francesco Facchinetti hanno condotto il San Marino Song Contest, ma la loro performance è stata criticata da Davide Maggio su Instagram, il quale ha commentato che non sarebbero adatti nemmeno per le feste di piazza. Questo commento è stato riportato a Flora Canto durante la sua partecipazione a “Social Night” su TeleBari. Flora ha risposto in modo diretto, affermando che Davide Maggio desidererebbe lavorare nella televisione, ma non ha avuto successo in questo campo. Ha osservato che Maggio cerca di posizionarsi tra il mondo televisivo e le critiche di Aldo Grasso, definendolo un “mestierante” e facendo notare che pubblica i dati degli ascolti televisivi il giorno dopo. Flora ha suggerito che questa situazione potrebbe generare una sorta di frustrazione in Davide, ma ha affermato di continuare a dedicarsi al suo lavoro di presentatrice e a spettacoli teatrali.

Quando le è stato chiesto se inviterebbe Davide al suo spettacolo teatrale, Flora ha mantenuto il suo approccio sarcastico, rispondendo che lo inviterebbe solo se fosse disposto a pagare il biglietto. La tensione tra i due è quindi rimasta palpabile, ma Flora ha dimostrato di essere in grado di affrontare le critiche con ironia. La situazione ha messo in evidenza non solo le divergenze professionali, ma anche il modo in cui le diverse personalità possono interagire nel mondo dello spettacolo, evidenziando la rivalità e le critiche nel settore.