Flop regionali, ora il centrodestra cerca riscatto in Veneto

Dopo le recenti sconfitte in Emilia Romagna e Umbria, Fratelli d’Italia sta preparando una strategia per le prossime elezioni, focalizzandosi in particolare sul Veneto, una regione strategica per il partito di Giorgia Meloni. La questione centrale rimane la decisione riguardo alla data delle elezioni, che potrebbe essere nel settembre 2025 o nella primavera del 2026, e il futuro del governatore uscente Luca Zaia, il quale non può ricandidarsi per un quarto mandato a causa delle normative vigenti.

Fratelli d’Italia, in virtù della sua posizione di partito leader della coalizione, potrebbe avanzare una propria candidatura per la guida del Palazzo Balbi, qualora Zaia non possa partecipare. Tra i nomi circolanti, quello di Luca De Carlo, attuale presidente della Commissione Agricoltura al Senato, è visto come il principale candidato. De Carlo ha sottolineato la necessità di affrontare con cautela la questione della candidatura, osservando che FdI sta ottenendo un buon consenso nella regione, dove ha visto un incremento di cinque punti percentuali alle ultime europee.

Il senatore ha anche evidenziato l’importanza di considerare le dinamiche delle altre regioni che andranno al voto nel 2024, come Campania, Marche, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, nel processo di selezione del candidato. Oltre a De Carlo, anche l’europarlamentare Elena Donazzan, ex assessora nella giunta Zaia, potrebbe essere un contendente valido per la nomination. Essa ha affermato che se ci sono diversi profili candidabili, la priorità dovrebbe essere mantenere l’unità del centrodestra.

La Lega, partito di Zaia, aspira a mantenere la presidenza della regione, ma per De Carlo non rappresenta una problematica, poiché ogni partito desidera preservare la propria leadership. Intanto, Raffaele Speranzon, vicecapogruppo al Senato di FdI, esprime scetticismo circa una possibile ricandidatura di Zaia, sottolineando che l’attuale consenso a favore di FdI in Veneto è molto forte, avendo raggiunto il 37,5% alle elezioni europee.

Speranzon afferma che, in assenza di un candidato uscente, sarà necessario trovare un accordo all’interno della coalizione, ma senza fretta, essendo fiduciosi nella disponibilità di una classe dirigente capace per affrontare le prossime elezioni.