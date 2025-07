FlixBus: nuovi collegamenti da Foggia per l’estate 2025

Per l’estate 2025, FlixBus potenzia i collegamenti da Foggia e dalla sua provincia, offrendo maggiori opportunità di viaggio sia ai locali che ai turisti in visita. Sono ben 80 le destinazioni raggiungibili senza cambi, incluse alcune internazionali.

Sono stati annunciati collegamenti diretti verso nove località nella provincia, da nord a sud, spaziando dal Gargano alla Daunia meridionale, con l’obiettivo di attrarre visitatori e incentivare il turismo nella regione.

In aggiunta, FlixBus ha avviato un concorso su Instagram, dove i partecipanti possono vincere viaggi andata-ritorno verso qualsiasi località postando una foto in compagnia degli autobus verdi, fino al 17 agosto.

Un’analisi delle prenotazioni rivela che le mete più desiderate dai viaggiatori foggiani includono Roma, Milano e l’aeroporto di Fiumicino, seguite da Bologna, Pescara, Napoli, Lecce e Monaco di Baviera, un sorprendente centro di interesse estero.

Le tratte verso le località balneari come Policoro e Rimini sono in crescita, così come le corse notturne che permettono di viaggiare in modo più efficiente. I collegamenti da Foggia a Roma raggiungono le 27 corse settimanali, seguiti dalle 20 verso Milano e dalle 17 per l’aeroporto di Fiumicino. A Bologna ci sono 35 corse settimanali, mentre verso Napoli, Policoro e Rimini il servizio è attivo rispettivamente con 11, 14 e 21 corse.

In provincia, FlixBus migliora anche i collegamenti verso Vieste, Peschici e Rodi Garganico, e offre servizi da Milano a Lesina e Cagnano Varano. Il servizio è confermato anche per Manfredonia, con connexions dirette a Roma e fermate in Abruzzo e Molise. San Severo si collega a 50 destinazioni, incluse Zurigo e Monaco, mentre Candela risulta ben servita con collegamenti per Napoli e Roma.