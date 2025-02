Flirt VIP: Matrimoni con Tonino e Passioni per Fausto

Questa sera, 13 febbraio 2025, Iva Zanicchi, conosciuta come l’Aquila di Ligonchio, riceverà il Premio alla Carriera all’Ariston di Sanremo, dove ha debuttato nel 1965. Con undici partecipazioni e tre vittorie al Festival, Zanicchi ha dedicato sessant’anni della sua vita allo spettacolo, affermandosi come cantante, attrice e conduttrice. In un comunicato, ha espresso la sua gratitudine a Carlo Conti e ha dedicato il premio a sua madre, che ha lottato per permetterle di realizzare il suo sogno, e al suo amato Fausto Pinna, scomparso nel 2024. Ha anche menzionato sua figlia Michela, che la sostiene nella sua carriera. Zanicchi ha parlato con entusiasmo dei suoi progetti futuri, inclusi un nuovo album e apparizioni televisive.

Nel corso della sua vita, Zanicchi ha avuto una relazione con il noto attore Alberto Sordi e ha rivelato aneddoti divertenti sulla loro interazione, menzionando anche l’attore Richard Burton. Dal 1967 al 1985, è stata sposata con Tonino Ansoldi, da cui ha avuto una figlia. Dopo il divorzio, ha trovato un grande amore in Fausto Pinna, con cui ha condiviso quasi 40 anni di vita, affrontando ora la sua perdita con grande dolore. Stasera, sul palco di Sanremo, il suo Premio alla Carriera sarà un tributo a Fausto, con la certezza che lui possa sentirla cantare, come sempre è stato.