Il mese scorso Jose Carlos Alvarez ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Rocco Casalino.

“La verità è che avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima. Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco. L’obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte. Io non credevo fosse un problema per il suo lavoro. Noi siamo gay, non siamo sposati, siamo solo fidanzati. Non credevo che dal mio nome arrivassero a lui”.

Qualche giorno dopo le dichiarazioni del cubano, il portavoce del premier Giuseppe Conte è stato paparazzato per le strade di Roma in compagnia di Gabriele Rossi. Nonostante non ci sia mezza foto di un vero limone e i due non abbiano rilasciato nemmeno una dichiarazione su questi scatti, sul web i fan dell’attore hanno pensato ad un flirt con Rocco. Adesso però è arrivata una sorta di smentita su Dagospia. Alberto Dandolo ha detto che non c’è nessuna storia tra Casalino e Rossi ed ha anche tirato in ballo Gabriel Garko.

“Dandolo flash! Non bastano le foto “rubate” e qualche cena: il flirt tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi sembrerebbe assai farlocco. Il portavoce di conte aveva bisogno di una distanza di sicurezza dall’ex discusso fidanzato cubano a e l’attore voleva lanciare un messaggio al suo amico del cuore farfallone, Gabriel Garko? I due ex gieffini dovrebbero andare a lezione di comunicazione dal mitologico lucherini”.

Io nel dubbio continuo a shippare G&G come facevano le mie amiche directioner nel 2012 con Louis ed Harry.

Le foto di Rocco Casalino e Gabriele Rossi.

SBAM! Rocco Casalino beccato dai paparazzi con l’attore Gabriele Rossi, “amico speciale” (cit.) di Gabriel Garko. pic.twitter.com/6s1R4G4L0h — Francesco Canino (@fraversion) August 4, 2020